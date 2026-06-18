Mundial: arranca la segunda fecha

Luego de goleadas, complicaciones y la gran actuación de la Selección Argentina en la primera jornada, este jueves arranca a disputarse la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026 con cuatro encuentros correspondientes al Grupo A y Grupo B.

En el primer turno de las 13 horas, República Checa y Sudáfrica buscarán sus primeros puntos en el certamen cuando se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) con el arbitraje de Tori Penso.

También por el Grupo A pero a las 22 horas, se miden los punteros (3 puntos cada uno) México y Corea del Sur. El partido se jugará en Estadio Akron de Guadalajara y tendrá el arbitraje de Gustavo Tejera.

A las 16 horas será el turno Zuiza y Bosnia Herzegovina, ambos con un punto en el Grupo B, que chocarán en el SoFi Stadium (Los Angeles) con Joao Pinheiro como juez central; en tanto que Canadá y Catar jugarán en el BC Place de Vancouver con Cristián Reyes arbitrando el duelo.