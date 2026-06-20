Anahí “Indiecita” López brilló en Junín y se consagró tricampeona argentina de la categoría Supermosca

Anahí “La Indiecita” López volvió a escribir una página dorada en la historia del boxeo nacional tras vencer con total autoridad a Lucía “La Profe” Ruiz. En el festival denominado “Indiecita Argentina”, la boxeadora local impuso sus condiciones desde el plano estratégico y físico para quedarse con el cinturón supermosca ante un estadio colmado que no dejó de alentarla.

El combate comenzó con un desarrollo equilibrado, donde ambas pugilistas intentaron medir distancias y proponer sus respectivas estrategias. Sin embargo, el quiebre de la pelea se produjo promediando el quinto asalto. A partir de ese momento, López hizo pesar su jerarquía, encontró la distancia ideal en el cuadrilátero y comenzó a conectar los golpes justos que marcaron una diferencia irrecuperable para su oponente.

La superioridad de la juninense quedó firmemente reflejada en las tarjetas de los jurados, quienes fallaron de manera unánime con marcas de 99-91, 98-92 y 100-90. A pesar de la derrota, la representante de Florencio Varela dejó una imagen digna al combatir con valentía y coraje, aunque no encontró respuestas ante la solidez técnica de la ahora tricampeona argentina.

Con esta victoria, López elevó su récord profesional a 23 triunfos, 3 derrotas y un empate, ratificando su tercera posición en el escalafón nacional. La exmonarca sudamericana y mundial demostró que su ambición sigue intacta y, tras el festejo, volvió a encender la ilusión de su ciudad natal al asegurar que su verdadero gran anhelo es traer una pelea por una corona del mundo a Junín.