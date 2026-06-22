Otra tarde en el olimpo

Por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, Argentina derrotó a Austria por dos a cero, este lunes por la tarde en el Estadio AT&T de Dallas y consiguió el pasaje a 16avos. de final. Lionel Messi anotó los dos goles (erró un penal) llegó a cinco en el torneo para ser el goleador no solo de la presente edición sino también de la historia de los mundiales ya que alcanzó los 18 y dejó en el camino a Miroslav Klose (16).

La tarde parecía arrancar de la mejor manera para Argentina porque antes de los diez, luego de una rápida y precisa acción ofensiva, Posch derribó a Lautaro y el árbitro cobró penal. Sin embargo, Messi no le acertó al arco y a partir de allí el trámite se complicó porque los dirigidos por Scaloni no pudieron encontrar pases intermedios para progresar y la presión del rival surtió efecto. Así, el partido se jugó un buen rato en campo albiceleste mientras el capitán parecía algo impreciso.

Pero cuando todo asoma complicado aparece el “diez” y a los 38 una gran jugada fue el sustento de una definición a lo Messi. Mac Allister recuperó sobre la derecha, el avance derivó sobre el sector izquierdo donde Medina envió el centro atrás, por abajo, Almada abrió las piernas para dejar pasar la pelota y detrás surgió el rosarino para llenarse la cara interna del pie zurdo y acomodarla sobre el palo del mismo lado.

La segunda parte fue igual de complicada, con momentos en los que la pelota fue de Austria y algunas pocas apariciones de Messi pero sin peligro en los arcos.

Romero se fue rápido por precaución luego de un golpe y a los 20 González y Álvarez ingresaron por Almada y Lautaro. González había tenido un cabezazo pero en el cierre los austríacos también se lo perdieron de arriba y cuando se jugaba el descuento el “diez” frotó la lámpara otra vez. Primero tomó la pelota sobre la derecha y con un pase lo dejó mano a mano a Álvarez que no pudo anotar ante el achique del arquero. Sin embargo, el rebote le quedó a Paredes, que jugó con Messi, este remató pero dio en un defensor y con la última gota de sudor, como si estuviera en un campito de Rosario, se tiró al piso para barrer y rematar al mismo tiempo, llegando antes que el marcador, y meter el segundo.

Final. Triunfo. Y todos, compañeros y rivales, saludando al muchacho de la camiseta 10 que parece estar escribiendo una de esas series de capítulos interminables.

Síntesis:

Argentina 2: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Cambios: 57’ Nicolás Otamendi por Romero. 64’ Julián Álvarez y NIcolás González por Lautaro Martínez y Almada. 82’ Nicolás Tagliafico y Leandro Paredes por Medina y De Paul.

Amonestados: 76’ Medina. 92’ Paredes.

Goles: 38’ y 95’ Messi.

Incidencia: A los 10’ Messi falló un penal.

Austria 0:Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager , Christian Schmid , Paul Wanner , Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch. DT: Ralf Rangnick.

Cambios: 68’ Marko Amautovic, Marco Fiedl y Alexander Prass por Wanner, Posch y Alaba. 78’ Patrick Wimmer por Schmid. 85’ Carney Chukwuemeka por Gregoritsch.

Amonestados: 40’ Posch. 76’ Laimer.

Nota: Federico Galván.

Foto: AFA.