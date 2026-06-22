Por la clasificación

La segunda presentación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 llegó. Este lunes a las 14 horas, en el Estadio AT&T de Dallas, el combinado albiceleste se mide frente a Austria por la segunda jornada del Grupo J, con el arbitraje del egipcio Amin Omar.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni saldrá al campo con la misión de lograr los tres puntos que le den el pasaje a 16avos. de final y para tal fin se especula con que el técnico presentará solamente una variante: Nahuel Molina asoma como el reemplazante de Gonzalo Montiel.

En la previa, el DT avisó que el rival será diferente al debut por su forma de jugar, más directa que los argelinos. Asimismo, sostuvo que todos los futbolistas del plantel están disponibles para esta segunda fecha.

Enfrente, estarán los austríacos que regresaron al mundial luego de 28 años bajo la conducción de Ralf Rangnick y vienen de debutar con un triunfo ante Jordania por tres a uno. Presión alta y búsqueda de arco rival de manera directa fue lo que mostró su equipo en Santa Clara, donde recién pudo romper el juego a 14 minutos del final con un gol en contra que le dio el dos a uno.

En cuanto al plantel, 16 de los 26 futbolistas juegan en la liga alemana y el resto en otras ligas europeas como el referente David Alaba del Real Madrid.

El estadio

El AT&T está ubicado en Dallas y es el recinto donde los Dallas Cowboys juegan de local en el fútbol americano. Las 70.649 ubicaciones que tiene el recinto fueron agotadas en la previa. Sin embargo, mediante la reventa oficial continúan habiendo tickets aunque los precios se dispararon y habrá que ver si la gran cantidad de argentinos que están sin ingreso en los alrededores del estadio consiguen comprarlos.

Con una inversión de 300 millones de dólares, una pantalla de 80 metros de ancho y techo retráctil es uno de los estadios más imponentes de esta Copa del Mundo.