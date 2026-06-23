Primeros a 16avos.

Luego de la victoria argentina ante Austria faltaba esperar el duelo entre Argelia y Jordania para completar la segunda jornada del Grupo J y el triunfo de los argelinos por dos a uno dejó al conjunto de Lionel Scaloni con el primer lugar y ahora espera conocer al segundo del Grupo H que será su rival en 16avos. de final.

La jornada del lunes tuvo, además de la presentación argentina, otros tres partidos, entre ellos el de Argelia-Jordania. A los argelinos le costó doblegar a los jordanos, que se habían puesto en ventaja, pero en los últimos 21 minutos lograron dar vuelta el resultado y sumar los tres puntos que los posicionan en el segundo lugar junto a Austria con quien dirimirán esa posición en la tercera fecha.

En cuanto a los posibles rivales de la albiceleste, se resolverá en la tercera jornada del Grupo H que enfrentará a España (4 puntos) con Uruguay (2) y Cabo Verde (2) con Arabia Saudita (1). Quien quede segundo se medirá con Argentina por los 16avos. de final, el viernes tres de julio, en Miami; aunque aún resta la tercera fecha del grupo (sábado 22 horas ante Jordania).

Este lunes también ganaron Francia (3-0 a Irak) y Noruega (3-2 a Senegal) y sellaron la clasificación en el Grupo I y en la última fecha se medirán por el primer puesto.

Para este martes el Mundial nos ofrece cuatro juegos: Portugal-Uzbekistán (14 horas), Inglaterra-Ghana (17h), Panamá-Croacia (20h) y Colombia-Congo (23h).