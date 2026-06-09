Scaloni: “Messi va a jugar”

La Selección Argentina disputará su último amistoso antes del Mundial, ante Islandia (este martes a las 22 horas de nuestro país), y el entrenador, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa donde confirmó que Lionel Messi jugará el partido en el Jordan-Hare Stadium de la ciudad estadounidense de Auburn, aunque afirmó que no sabe cuántos minutos: “Tengo que hablar con él todavía”, explicó.

El inicio de la conferencia giró en torno a los lesionados y el técnico manifestó que la idea es “no correr ningún tipo de riesgo” y agregó que espera llegar con los lesionados a disposición al finalizar la semana.

En ese sentido también dijo que Gonzalo Montiel estará disponible y que “en cuanto al lateral derecho tenemos abundancia; así que vamos a ver cómo repartimos los minutos”.

Por otra parte, el conductor anunció que esperan tener al reemplazante de Leonardo Balerdi el miércoles y avisó que no necesariamente responderá al mismo puesto.

Luego del amistoso ante Islandia, la selección se enfocará en el debut mundialista que será el martes 16, en Kansas City, frente a Jordania, encuentro que comenzará a las 22 horas.