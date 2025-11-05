Modificaron la velocidad máxima en la Autopista 7 que va a Buenos Aires

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la concesionaria de la Autopista del Oeste redujeron la velocidad máxima permitida de 130 km/h a 110 km/h para todo el tramo.

La modificación, que busca disminuir la cantidad de accidentes registrados en los últimos meses por exceso de velocidad, alcanza a todo el trazado principal de la autopista, desde su inicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el partido de Luján.

Las autoridades informaron que la nueva normativa será acompañada por controles móviles y radares fijos para garantizar su estricto cumplimiento.

Además, se reforzará la señalización vertical y luminosa para advertir a los conductores sobre los nuevos límites de 110 km/h, especialmente en las zonas urbanas de Morón, Ituzaingó, Hurlingham y Moreno.