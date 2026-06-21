Las ventas del Día del Padre volvieron a caer por la crisis y el consumo acumula un derrumbe de más del 13% en cuatro años

Las ventas por el Día del Padre 2026 cayeron 0,3% frente al 2025, a partir de un menor poder de compra que no logró ser compensado por las promociones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El descenso del 0,3% de este año se suma al retroceso del 1,7% de 2025, 10,2% de 2024 y del 1,2% de 2023, consolidando un ciclo de resultados desfavorables para el sector en esta fecha tan importante del calendario comercial.

La clave, según CAME, estuvo en “el enfriamiento del consumo”, a pesar de que se registraron “más del 80% de los comercios realizando promociones especiales”.

En ese sentido, la entidad detalló que “las principales apuestas pasaron por otorgar facilidades financieras con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado”, pero “la efectividad de estas herramientas estuvo muy contenida por la cautela generalizada de los compradores”.

El ticket promedio alcanzó los $78.986, lo que representa un incremento nominal frente al año pasado, cuando se ubicó en $41.302 y la suba alcanzó a superar la inflación del período, aunque no fue suficiente para totalizar más ventas que en el 2024.

“Este valor estuvo en línea con el comportamiento observado en el agregado, donde las operaciones se concentraron mayormente en los artículos más económicos de cada sector y en mercadería en oferta, lo que evidencia la prioridad de los clientes por resguardar el presupuesto del hogar”, señaló CAME.

Cómo lo vivieron los comerciantes

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 38,1% de los encuestados en el relevamiento señaló que el Día del Padre tuvo un impacto moderado y un 36,5% evaluó que la fecha aportó algo de movimiento, aunque resultó insuficiente para modificar el escenario de fondo.

Asimismo, apenas un 7,4% consideró que la jornada fue un factor determinante para traccionar la actividad, mientras que el 18% restante sentenció que la celebración no generó ningún tipo de estímulo en su facturación.

El impacto en cada sector

Al igual que en 2025, cuatro de las seis categorías relevadas lograron cerrar la fecha en terreno positivo: Librería e Indumentaria (evidenciaron un avance del 2,1% en la comparación interanual); Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%); y Calzado y marroquinería (0,4%).

La contracción más severa, en tanto, se concentró en el segmento de Equipos periféricos, accesorios y celulares, que acusó un desplome del 6,1%; seguido por Cosméticos y perfumería, con un retroceso del 3,8%.