Renovación y unidad: asumieron las nuevas autoridades de la UCR en Junín

La Unión Cívica Radical de Junín llevó adelante el acto de asunción de sus nuevas autoridades en la sede de Belgrano 20, en una ceremonia que reunió a afiliados, dirigentes, militantes y simpatizantes. Durante el encuentro, el doctor Eduardo Miquel asumió formalmente la presidencia del comité local, acompañado por Laura Esper en la vicepresidencia, dando inicio a una nueva etapa institucional para el radicalismo juninense. En su discurso, Miquel agradeció el respaldo de los distintos sectores internos y destacó el valor de la unidad alcanzada dentro del partido.

El flamante presidente enfatizó el valor del encuentro y la militancia local al expresar que “No es un acto más para nosotros, no es solamente un acto partidario. Acá están reunidas todas las personas que creen de verdad que la política puede cambiar nuestra realidad con trabajo y esfuerzo”. Asimismo, sostuvo que la historia de la agrupación está marcada por la lucha y el compromiso democrático, remarcando que el actual contexto exige fortalecer la cohesión interna. Sobre este punto, el dirigente afirmó que “Nuestro partido tiene una trayectoria larguísima, nuestro ADN es de luchas y en este momento de la historia hemos tomado la decisión de estar todos unidos”.

Por su parte, Laura Esper puso el acento en la importancia de la vida institucional y valoró la conformación de una lista de consenso para renovar las autoridades locales, destacando la convivencia de referentes históricos, jóvenes militantes y nuevas generaciones. Al respecto, la vicepresidenta señaló que “Este hecho de que tengamos una lista de unidad habla de la democracia partidaria. Es un valor incalculable que tenemos los radicales”. En otro tramo de su mensaje, recordó el rol de la UCR en la consolidación democrática del país y sostuvo que “Hemos sido y debemos seguir siendo defensores acérrimos de la democracia partidaria y también, a lo largo de nuestra historia, sostén democrático del país”.

Finalmente, Esper convocó a recuperar el vínculo con afiliados y simpatizantes que se alejaron de la actividad en los últimos años, subrayando el papel histórico de Junín dentro de la Cuarta Sección Electoral. En ese marco, aseguró de forma contundente que “La Unión Cívica Radical sigue en pie y va a seguir trabajando y luchando porque la ciudad, la provincia y el país lo necesitan”. Sobre el cierre de la jornada, la dirigente evocó una de las máximas de Moisés Lebensohn para sintetizar el rumbo de la nueva conducción: “Doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean”.

Fuente laverdad