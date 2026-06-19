Tres detenidos con más de un kilo de cocaína de máxima pureza cuando la ingresaban a Junín

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Junín lograron desbaratar una importante maniobra de abastecimiento de estupefacientes que tenía como destino final nuestra localidad. Tras un seguimiento discreto por la Ruta Nacional 188, los policías interceptaron una camioneta Renault Kangoo blanca en la intersección de la calle Moisés Lebensohn y la Avenida La Plata, justo en uno de los accesos clave y antes de que los sospechosos lograran ingresar al conflictivo barrio "Los Paraguayos", donde la detención se habría tornado hostil y compleja.

Al revisar el vehículo de alquiler en el que viajaban los investigados para meter la sustancia a la ciudad, los detectives hallaron un bolso con ropa de bebé que era utilizado como fachada para ocultar el cargamento ilícito. En su interior se secuestró un paquete rectangular tipo ladrillo que contenía más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína, el cual llevaba la marca impresa de un "Delfín", sello que en el ambiente delictivo garantiza la máxima pureza de la sustancia que se pretendía comercializar en la zona. Además de la droga, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y documentación de viaje de alto interés para la causa.

Por orden del Juzgado Federal de Junín, a cargo del Dr. Héctor Pedro Plou, se dispuso la inmediata detención de un hombre de 54 años y dos jóvenes de 21 y 22 años, todas personas oriundas de Pergamino que viajaron exclusivamente para ingresar la droga a Junín. Tras el exitoso procedimiento en la vía pública, el magistrado ordenó dos allanamientos simultáneos: uno en el barrio José Hernández de Pergamino, donde se incautó cocaína fraccionada para la venta, y otro en la Unidad Penitenciaria Nro. 13 de Junín, donde se descubrió que un interno, familiar de una de las detenidas, coordinaba los viajes y la distribución regional mediante un teléfono celular y dos chips ocultos en su celda.

Fuente y fotos juninhoy