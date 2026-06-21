Los nuevos soldados del Grupo de Artillería 10 sellaron su compromiso con la Patria en Junín

El Gobierno de Junín conmemoró este sábado el aniversario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano mediante un emotivo acto oficial celebrado en la plaza homónima del Barrio Ferroviario, donde se convocó una numerosa concurrencia de la comunidad. La ceremonia civil y militar contó con la destacada participación de las autoridades del Grupo de Artillería 10, cuyo jefe tomó la jura de fidelidad a los nuevos soldados del cuerpo, compartiendo el protagonismo con los alumnos del Jardín Maternal Solcito, el Jardín de Infantes N° 911, la Escuela Primaria N° 40 y la Escuela Secundaria N° 15, quienes realizaron la reafirmación de la promesa a la enseña patria.

Acompañaron la jornada una nutrida comitiva compuesta por funcionarios del gabinete municipal, concejales de diversos bloques, referentes de las sociedades de fomento de la zona, representantes del Club Rivadavia y delegaciones de las fuerzas vivas locales. Durante el desarrollo del encuentro institucional, hicieron uso de la palabra las autoridades militares del regimiento y la reconocida docente de historia y cívica local “Kitty” Sánchez, cuyas alocuciones precedieron al mensaje central brindado por el intendente Juan Fiorini a los vecinos y delegaciones escolares presentes.

Al dirigirse a los presentes, el jefe comunal inició su alocución manifestando su profunda gratitud hacia las fuerzas armadas, veteranos de guerra, instituciones civiles y la comunidad educativa reunida en torno al monumento del prócer nacional. Al observar el concurrido despliegue comunitario en el espacio público, invitó a los asistentes a reflexionar sobre la composición identitaria de la ciudad y el valor de la unión: «Gracias por compartir este día con todos nosotros al lado del creador de nuestra bandera, en esta fecha tan importante que es para nuestra historia el 20 de junio, los invito a tomarse un segundo para mirar para el costado; miren lo que es Junín: una plaza, una iglesia, una escuela, jardín, sociedad de fomento, club, todo esto es parte de la historia, los vecinos son parte de nuestra historia; hace más de 200 años, Manuel Belgrano creó esta bandera con estos colores que también nos acompañan en el cielo y hace un ratito recordaba cuando nos atravesó la pandemia que estuvimos en este mismo lugar, pero éramos poquitos, 20 personas nada más, separados y miren hoy, todo lo contrario, estamos juntos, todos unidos».

Posteriormente, Fiorini destacó la consolidación del entramado social en el partido de Junín y ponderó la vigencia de los ideales belgranianos en el quehacer cotidiano, asociando los colores patrios tanto a los hitos civiles y escolares como a las expresiones de júbilo popular: «Lo que quiero resaltar hoy en mis palabras, y agradeciendo a cada uno de ustedes, es la comunidad que hemos logrado en Junín, la importancia de los valores que seguramente pensó Belgrano cuando creó esta bandera, que nos acompaña en cada momento importante, adelante de las luchas, en las escuelas, en las instituciones, en la escarapela, en el Mundial también, cuando alentamos y gritamos los goles y esa es la importancia, la del futuro, y por eso hoy quiero invitarlos a que esos valores nos guíen también hacia adelante».

Instando al cierre, el mandatario municipal apeló a la unidad colectiva por encima de las legítimas discrepancias ideológicas y exhortó a sostener una agenda de trabajo conjunto que potencie el desarrollo regional, reconociendo asimismo la labor de los oradores precedentes: «La unión, esta bandera tiene el poder de hacer que nos pongamos todos del mismo lado y que las divisiones o las ideas distintas se terminen uniendo en algo en común, que es el celeste y el blanco, así que hoy quiero invitarlos a que esos colores nos guíen hacia adelante, que esos valores que pensó Belgrano también sean parte de esta comunidad de Junín, que ya lo tenemos, pero que podamos seguir trabajando de esta manera hacia adelante juntos, que Junín también nos une, porque claramente tenemos la ciudad más linda y el país más lindo, y eso quiero que sea también la forma de trabajar hacia adelante con todos ustedes, gracias por ser parte de este día, gracias por el trabajo, gracias a las escuelas, a “Kitty” por tus palabras, a todos por ser parte de este día tan importante para Junín, y feliz Día de la Bandera para todos».

Fuente: Gobierno de Junín