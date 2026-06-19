Grave choque frontal en la Ruta 188 dejó cinco personas heridas cerca de General Villegas

Un violento siniestro vial se registró esta tarde a las 17:20 horas sobre la Ruta Nacional 188, en el tramo que conecta las localidades de General Villegas y Florentino Ameghino. El accidente ocurrió apenas minutos después de que los servidores públicos finalizaran sus tareas en otro siniestro previo sobre la misma calzada. La nueva emergencia movilizó de manera inmediata a las fuerzas de seguridad y de salud regional hacia el kilómetro 10 de la mencionada arteria, justo frente al acceso de la estancia La Caledonia.

El choque frontal involucró a una camioneta Toyota Hilux y a un utilitario deportivo Toyota Corolla Cross. Según los testimonios recabados en el lugar del hecho por fuentes locales, la camioneta circulaba en sentido desde General Villegas e intentó realizar una maniobra de giro hacia su izquierda para ingresar al establecimiento rural. En ese preciso momento, impactó de manera frontal contra el SUV que se desplazaba en dirección opuesta, generando graves daños materiales en ambas estructuras.

A raíz del fuerte impacto, los cinco ocupantes que viajaban a bordo del Corolla Cross sufrieron diversos traumatismos. Se trata de un hombre que iba al volante y cuatro mujeres que lo acompañaban, todos ellos residentes de la ciudad de General Villegas. Las víctimas recibieron las primeras curaciones por parte de automovilistas que pasaban por el sector, entre los que afortunadamente se encontraba una médica familiar de los afectados. Poco después, ambulancias del servicio SAME completaron el traslado de los heridos hacia el hospital villeguense, donde se constató de forma preliminar que ninguna de las lesiones ponía en riesgo sus vidas.

Por su parte, el conductor de la Toyota Hilux, quien también está domiciliado en General Villegas, logró salir del habitáculo por sus propios medios y resultó completamente ileso. Debido a la magnitud de la colisión y a la posición en la que quedaron detenidos los vehículos sobre la calzada, las autoridades policiales determinaron el corte total de la circulación vehicular en ambos sentidos. En el sector afectado desplegaron un intenso operativo los Bomberos Voluntarios junto a efectivos de la Policía de Seguridad Vial y la Policía Comunal para realizar las pericias correspondientes y limpiar los restos del accidente.

Fuente distritointerior