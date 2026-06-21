La ambulancia que trasladaba a una de las jóvenes accidentadas en la RN 188 chocó contra un animal vacuno

Un nuevo y violento incidente vial sumó dramatismo a la investigación del choque frontal ocurrido el viernes pasado en la estancia La Caledonia. Durante la madrugada de hoy, las cuatro víctimas del siniestro original eran derivadas en un operativo de traslado en diferentes unidades sanitarias hacia el Hospital Italiano, cuando la fatalidad y la falta de control ganadero provocaron un nuevo impacto en la región.

El hecho delictivo y accidentológico se registró en el kilómetro 322 de la Ruta Nacional 188, a la altura de la localidad de Ameghino. Allí, la ambulancia que transportaba a una joven de 18 años embistió de frente a un vacuno que se hallaba suelto sobre el asfalto. El choque destruyó el frente del rodado, lo que forzó el regreso inmediato de la unidad hacia General Villegas para realizar un trasbordo vehicular y poder completar el destino final. Peritos policiales ya trabajan sobre la marca del ejemplar bovino, la cual permitiría identificar penalmente al propietario por omisión de custodia y peligro común en el tránsito.

En simultáneo con el siniestro de Ameghino, el parte policial sumó una complicación médica de código rojo para otra de las integrantes del grupo familiar. La esposa del conductor del Yaris Cross sufrió una severa descompensación hemodinámica mientras era trasladada en otra ambulancia. La gravedad del cuadro obligó a un desvío de urgencia hacia un centro asistencial de Junín, donde fue internada en grave estado, bajo pronóstico reservado y con una prohibición médica estricta de traslado debido a su delicada condición actual.

Fuente distritointerior