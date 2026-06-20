Emoción y compromiso: se realizó el acto oficial de Promesa de Lealtad a la Bandera

La comunidad educativa se vistió de fiesta esta mañana para celebrar uno de los momentos más trascendentales y significativos del calendario escolar argentino. La Escuela Primaria N° 22 asumió el rol de organizadora en el acto oficial de Promesa de Lealtad a la Bandera, transformando la Plazoleta “Oscar Soulet” en un escenario de profundo respeto, civismo y emoción compartida. El encuentro no solo convocó a los alumnos protagonistas, sino también a un gran número de directivos, docentes, familias y autoridades locales que acompañaron con orgullo cada instante de la ceremonia.

La jornada se caracterizó por un fuerte espíritu de cooperación e integración institucional. Además de la escuela anfitriona, participaron activamente de la celebración las Escuelas Primarias Nº 12, N° 24 y N° 29, junto con las Escuelas de Educación Especial N° 501 y N° 503. Esta masiva concurrencia logró estrechar los lazos pedagógicos y comunitarios entre las diferentes instituciones de la región, consolidando un espacio de encuentro donde la inclusión y el trabajo colectivo fueron los ejes principales.

El homenaje central estuvo dedicado a la figura del General Manuel Belgrano, creador de la enseña patria. Durante el desarrollo del acto, se recordó su legado histórico como un faro que representa las virtudes, los derechos y las esperanzas del pueblo. Cada estudiante que se preparaba para la promesa entendió que este rito trasciende el ámbito escolar, transformándose en una asunción de responsabilidad para edificar una sociedad regida por la equidad, la justicia y la solidaridad cotidiana.

El momento culminante del evento llegó con las palabras de las autoridades del sistema educativo. La Inspectora de Nivel Primario, María Luz Rodríguez, y la Inspectora Jefa Distrital, Paola Berro, guiaron el protocolo y realizaron la lectura formal de la tradicional fórmula de la Promesa de Lealtad. Con la mirada fija en el pabellón nacional, los alumnos respondieron al unísono con firmeza, sellando un hito imborrable en sus trayectorias escolares bajo la atenta y conmovida mirada de sus seres queridos.

Al dirigirse a los presentes, la Inspectora Jefa Distrital puso en valor el sentido de la ciudadanía en las infancias actuales. Paola Berro expresó que este acto invita a reflexionar profundamente sobre las pautas que nos unen y la necesidad de ejercer un rol cívico empático. Del mismo modo, la funcionaria reivindicó la trascendencia de la escuela pública como el territorio fundamental donde se gestan las identidades sociales y se forman las personas que transformarán el presente y el futuro del país.

La ceremonia concluyó en una atmósfera de festividad, aplausos y alegría colectiva. Las familias retrataron el recuerdo de sus hijos junto a los paños celestes y blancos, en una jornada que se consolidó como una auténtica defensa de la educación pública y un recordatorio del deber diario que tienen las escuelas en la formación de las nuevas generaciones de ciudadanos.