Siete personas fueron detenidas tras un raid delictivo y múltiples operativos de saturación en Junín

Una intensa jornada policial en la ciudad de Junín culminó con la aprehensión de siete hombres en diferentes procedimientos. Dos de ellos fueron atrapados a la medianoche tras protagonizar un raid delictivo, mientras que los cinco restantes cayeron durante controles vehiculares y de personas en los barrios.

Fin al raid delictivo nocturno

Alrededor de la medianoche, efectivos del Comando de Patrullas interceptaron y detuvieron a dos jóvenes de 18 y 20 años de edad. Instantes antes, los sujetos habían cometido una seguidilla de ilícitos en distintos puntos de la ciudad. Tras la captura, los uniformados los trasladaron a la sede de la Comisaría Segunda. Quedaron imputados por el delito de Hurto en concurso real y robo, bajo la órbita de la Justicia local.

Operativos sorpresivos en los barrios

De forma paralela, las fuerzas de seguridad desplegaron intensos controles en el marco de las mesas de trabajo coordinadas por el Gobierno de Junín. De estos encuentros participan de forma activa la Policía de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, el Centro de Monitoreo y la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV).

Con el propósito de garantizar su efectividad, los operativos se programan e implementan bajo la modalidad de sorpresa, alternando de manera constante entre horarios diurnos y nocturnos. Los dispositivos públicos tienen un fuerte perfil preventivo, disuasivo y de identificación de personas en la vía pública.

Caídos por drogas y resistencia

Como resultado directo de estos patrullajes barriales, las autoridades procedieron a la aprehensión de otros cinco hombres. Por un lado, tres de los sujetos fueron arrestados por violar la Ley de Drogas (Ley 23.737), debido a que el personal policial les secuestró marihuana entre sus pertenencias al momento de ser interceptados. Por otro lado, los dos hombres restantes terminaron tras las rejas por el delito de resistencia a la autoridad, al negarse de forma rotunda a acatar las órdenes de identificación de los efectivos policiales. La totalidad de los aprehendidos fue puesta de forma inmediata a disposición de los magistrados judiciales en turno.