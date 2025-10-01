Detenidos por delitos cometidos en Junín

Personal DDI Junín procedió a la identificación y posterior aprehensión de un joven de 22 años que poseía orden captura activa a requerimiento del Juzgado Correccional 2 del Depto. Judicial Junín en el marco de un proceso judicial por robo agravado.

En otro hecho, en intersección de Almirante Brown y Peira, se procedió a la aprehensión de un joven de 19 años, quien poseía orden de captura por disposición del Dr. Matías Noberasco, UFIYJ N° 12, del Dpto. Judicial Junín, en los autos “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y violación de domicilio”. Se dispuso su traslado a sede del Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, personal de DDI procedió a la detención en calles Quintana y Gandini de este medio de una mujer de 44 años de edad, en virtud de poseer la misma una orden judicial por “Desobediencia” en trámite ante el Juzgado Correccional 1 a cargo del Dr. Héctor Barbera, del Depto. Judicial Junín.

Finalmente, personal del Grupo Operativo DDI Junín, tras haber recibido orden de detención sobre un masculino prófugo de la Justicia, procedió en Lebensohn y Capitán Vargas a la interceptación y posterior detención de un ciudadano de 27 años en el marco de una causa por lesiones culposas con intervención del Juzgado Correccional 1 de Junín.

En Lincoln

En tanto, en Lincoln se aprehendió a un sujeto por disposición del Dr. Neme, Ayte. Fiscal de la ciudad de General Pinto, en autos caratulados “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil” con intervención de la UFI 6 del Depto. Judicial Junín.