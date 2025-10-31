Un motociclista resultó herido en un incidente vial en Ruta 65

Como consecuencia de un choque por alcance entre un auto y una moto, se registró un herido que debió ser asistido por personal del SAME.

El siniestro fue protagonizado por un Gol Trend conducido por una mujer adulta, y una moto Rouser de 200 c.c. comandada por un hombre de no más de 30 años.

El incidente habría sido por alcance, ya que los rodados involucrados circulaban en el mismo sentido, por la Ruta Provincial 65, a unos 2.000 metros de la localidad de Agustina.

Para brindar asistencia a los protagonistas se acercaron personal policial del Destacamento Vial Junín y una ambulancia del SAME.

La peor parte la llevó el conductor del rodado de menor porte, según trascendió, no presentó lesiones de consideración.

Se instruye una causa por lesiones culposas, que recayó en la fiscalía de turno a cargo de la Dra. Fernanda Sánchez.

Fuente y foto junin24