Condenaron a 5 años y seis meses para el motociclista que terminó con la vida del inspector municipal, Carlos Ottaviani

Condenaron al motociclista que mató a Carlos Ottaviani, el inspector municipal atropellado intencionalmente la noche-madrugada del 10 de noviembre del año pasado, en calle Winter entre Rivadavia y Belgrano.

El conductor del rodado era menor de edad en ese momento –tenía 17 años– y la causa había recaído en el Fuero de Responsabilidad Juvenil.

En septiembre último se realizó el debate oral presidido por un Tribunal integrado por tres magistrados, entre ellas una jueza del Departamento Judicial Junín, y ahora se conoce la resolución.

El motociclista que embistió a Ottaviani fue condenado a la pena de cinco años y seis meses de prisión por homicidio simple.

Vale aclarar que el individuo –cuya identidad no se puede proporcionar porque era menor de edad en el momento del hecho– también hizo frente a otra imputación por una causa en la que estaba sindicado como autor de un robo agravado por el uso de arma de fuego.

Ello implica que la condena fue por los dos ilícitos.

Como se recordará, la víctima se encontraba trabajando en un operativo de tránsito cuando fue embestido intencionalmente por el motociclista que intentó evitar el control.

Desde ese día –del que se cumplirá un año dentro de 15 jornadas– Ottaviani, con lesiones gravísimas, permaneció internado y luchando por su vida hasta el 13 de mayo último, cuando tras seis meses de agonía, falleció.