Dos choferes de coches de alquiler fueron víctimas de delincuentes

Las víctimas de la inseguridad en Junín en esta oportunidad fueron dos remisseros, cada uno de ellos trabajador de una agencia diferente, y llamativamente, los “pasajeros” se hicieron trasladar a una misma zona.

Si bien no hay información oficial, el portal junin24 detalla que trascendió de fuentes bien informadas que al primero de los choferes, un delincuente solitario lo amenazó con un arma blanca, presumiblemente de fabricación casera (faca), exigiéndole la entrega de dinero para luego bajarse del vehículo, un Renault Logan, en inmediaciones de Avenida La Plata y Arias.

Cerca de dos horas después, una segunda víctima sufrió un hecho similar. Cuando creía que trasladaba a un pasajero, se llevó la peor de las sorpresas cuando el sujeto, que iba sentado en el asiento trasero, primero lo tomó del cuello, lo golpeó, le robó la billetera y el teléfono celular y escapó.

A medida que la noticia comenzó a circular entre los trabajadores del sector, creció la preocupación y la idea de comenzar a implementar medidas de seguridad.

Hay una investigación en marcha que deberá definir si se trata de un mismo delincuente o de una casualidad.

Fuente junin24