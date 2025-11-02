Un delincuente apuntó con un arma de fuego a tres chicos de entre 14 y 15 años

Un nuevo hecho de inseguridad ocurrió el pasado viernes en el Barrio Belgrano cuando tres menores presumiblemente se retiraban de una entidad deportiva a la que habrían concurrido a practicar un deporte y fueron abordados por un sujeto armado.

Según fuentes cercanas a la investigación, los chicos iban caminando cuando el desconocido los amedrentó con un arma de fuego, llegando a apuntarles mientras exigía que le entregaran sus pertenencias.

Según relata el portal informativo junin24, luego de apoderarse de una mochila en cuyo interior había prendas deportivas y dos teléfonos celulares —un iPhone que llevaba una de las víctimas y otro marca Samsung—, el delincuente se subió a la bicicleta en la que se movilizaba y escapó.

El hecho se produjo pasadas las 22 horas del pasado viernes, en inmediaciones de las calles Siria y General Paz.

Los chicos, conmocionados, corrieron unos 100 metros y habrían sido contenidos por vecinos hasta la llegada de personal del Comando Patrullas.

La denuncia iba a ser radicada posteriormente en sede de Seccional Segunda.

Fuente junin24

