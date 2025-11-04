Más detalles del accidente en Ruta 7

Esta mañana la sirena de bomberos alertó por un accidente de tránsito ocurrido en el Km 209 de la Ruta Nacional 7.

Allí, por razones que se tratan de establecer, seguramente por la acumulación de agua en la calzada, el conductor de una camioneta Dodge RAM perdió el control de la misma y terminó volcando sobre la banquina.

Los bomberos voluntarios de Chacabuco debieron rescatar al hombre, oriundo de la ciudad de Salto, quien había quedado atrapado dentro del vehículo. Una ambulancia del SAME se acercó hasta el lugar para asistir al conductor, aunque no sufrió heridas de consideración. La Ruta permanece cortada hasta que tienen los trabajos correspondientes.

Fuente quepensaschacabuco