Fin de la alerta: Encontraron en Trenque Lauquen a la menor que estaba desaparecida de Junín

Personal de la DDI Trenque Lauquen puso fin a una búsqueda de paradero iniciada el sábado 1 de noviembre, tras la desaparición de una menor de edad oriunda de la ciudad de Junín. La joven fue localizada en buen estado de salud junto a su pareja, D.G.

El caso, caratulado como “Averiguación de Paradero”, fue supervisado por la UFI N.º 6 del Departamento Judicial Junín, a cargo de la Dra. María Fernanda Sánchez. Desde el inicio de la pesquisa, las primeras averiguaciones indicaron que la joven había sido vista ascendiendo a una camioneta, un hecho que intensificó la preocupación de las autoridades al desconocerse la identidad del conductor y sus intenciones.

El desenlace de la búsqueda

La DDI Trenque Lauquen, dirigida por el Comisario Fabián Medina, desplegó intensas tareas investigativas en Junín y distritos aledaños.

Finalmente, "al verse cercados por el avance de la causa", la menor y su pareja se presentaron de manera voluntaria en la sede de la DDI. Se confirmó que D.G. es integrante de una familia residente en Trenque Lauquen. Con su presentación, se dio por concluida la búsqueda policial.

"La rápida coordinación entre fiscalías y la DDI fue clave para asegurar el pronto hallazgo y verificar la integridad de la menor," indicaron fuentes cercanas al caso.

Con la intervención de la Fiscalía de Junín, se dio participación inmediata al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño de la Municipalidad de Trenque Lauquen. Dicho organismo dispuso que la joven permanezca momentáneamente bajo resguardo en la ciudad, a fin de continuar con las evaluaciones correspondientes y garantizar su bienestar.