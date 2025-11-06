Conmoción en Rojas por la muerte de un trabajador rural mientras realizaba sus labores

Un lamentable accidente se produjo esta tarde en un predio rural ubicado en el paraje “Sol de Mayo”, en el partido de Rojas (provincia de Buenos Aires). Allí, un trabajador rural identificado como José María Malervi, de aproximadamente 50 años y domiciliado en la localidad de Rafael Obligado, perdió la vida mientras realizaba sus labores.

El suceso fue alertado mediante un llamado al Comando de Prevención Rural de Rojas (CPR), que se constituyó con personal, acompañado por equipos médicos y bomberos, en el lugar del accidente. Según el parte policial, el operario se encontraba al mando de un tractor que volcó en el predio rural. Se observaron lesiones que, a primera vista, se vincularían con el accidente. No se identificaron signos de violencia en el lugar.

La causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte” y ya están en curso las pericias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

