Así se expresó la víctima de un nuevo ilícito cometido en el límite entre los barrios Prado Español y El Picaflor, en el sector comprendido por calle Oviedo y su continuación, Charras.

Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 09:53

"No es la primera vez que me roban. Es la tercera” comentó la víctima de un nuevo ilícito cometido en la noche del martes, en el límite entre los barrios Prado Español y El Picaflor, en el sector comprendido por calle Oviedo y su continuación, Charras.

“Cuando llegué me encontré con que me faltaba de todo. Camperas, ropa, calzado. La puerta estaba abierta y aunque hay cámaras, no entiendo cómo entraron”, relató la víctima al portal junin24

La realidad es que como vecinos “estamos agotados”. “Esta es una zona complicada” y en lo personal “no puedo más”, destaca la última de las víctimas de las víctimas de hechos de inseguridad que “las denuncias están y lo que digo es todo comprobable”, agregó

