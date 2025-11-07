Desde la Secretaría de Seguridad desmienten un robo. La noticia desmentida desde la Secretaría de Seguridad daba cuenta de la denuncia a un medio peridístico local de una mujer diciendo que era la tercera vez que era víctima de un robo

La nota desmentida:

Según publicara el portal de noticias junin24, el 5 de noviembre pasado, una vecina de calle Charras al 100 aproximadamente se comunicó con ese medio informando que había sido víctima de un robo: «“No es la primera vez que me roban. Es la tercera” comenzó explicando a Junin24 la víctima de un nuevo ilícito cometido anoche en el límite entre los barrios Prado Español y El Picaflor.

Puntualmente, en el sector comprendido por calle Oviedo y su continuación, Charras.

La noticia daba cyuenta que “Cuando llegué me encontré con que me faltaba de todo. Camperas, ropa, calzado. La puerta estaba abierta y aunque hay cámaras, no entiendo cómo entraron”.

La realidad es que como vecinos “estamos agotados”. “Esta es una zona complicada” y en lo personal “no puedo más”. Destaca la última de las víctimas de hechos de inseguridad que “las denuncias están y lo que digo es todo comprobable”. publicó ese mediio

DESMENTIDA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y LOS VECINOS

Según publica junin24, vecinos del barrio contactaron al Secretario de Seguridad del Municipio, Doctor Lisandro Benito. desconfiando de la información y hasta conjeturando que la noticia era falsa. Por ese motivo, Benito se comunicó con junin24 trasladando el malestar de los vecinos, a lo cual le informaron como la información había llegado a esa Redacción, y que fue la misma víctima quien les confió lo sucedido.

Tras esto, Benito pidió su derecho a réplica el cual le fue concedido por ese medio por lo cual «Desde la Secretaría de Seguridad queremos dejar constancia que los dichos vertidos por la mujer en esa nota son falsos, que no hay hechos denunciados, ni llamados en ese sector, que los únicos llamados han sido llamados que no han tenido ningún topo de devolución y tenemos que es una persona que no se encuentra plenamente en sus cabales por el tipo de llamados que hace. Además, esto que decimos, pueden dar fe los vecinos del sector que se han comunicado con nuestra Secretaría pare respaldar el trabajo, el trabajo del Centro de Monitoreo, y el trabajo de la Policía cada vez que ha sido requerida ante una situación», explicó.

Para finalizar, ratificó: «Desmentimos absolutamente la información brindada por esa vecina en forma anónima a Junín24»

Fuente junin24