Detienen a un hombre que intentó robar a una vecina en plena calle

Con fecha 24 del corriente a las 07:55 Hs., personal policial del Comando de Patrullas Junín, se dirigieron a calle Matienzo, donde tras mantener una entrevista con una mujer de 35 años de edad, refirió que en momentos que se encontraba en la vereda de su vivienda se apersonó de imprevisto un hombre, el cual portaba en su mano un hierro, y le gritó “DAME TODO”, por lo que víctima comienza a gritar y este sujeto arroja el elemento y se da a la fuga a pie.

Se dio inicio a una IPP caratulada ROBO EN GRADO DE TENTATIVA con intervención de UFI N° 6, Depto. Judicial Junín a cargo de la Agente Fiscal Fernanda Sánchez.

Tomando de inmediato intervención en el caso detectives de la DDI JUNIN, tras las tareas investigativas, de campo y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, establecen autoría del hecho por parte de un sujeto de 34 años, domiciliado en esta ciudad.

La fiscal dispone de inmediato realización de allanamiento en la urgencia para el domicilio de este malviviente, donde de la requisa se procede al secuestro de: 1 camiseta de fútbol color amarilla y negra marca y 1 par de zapatilla blanca, prendas estas que fueron utilizadas por el autor del hecho al momento de intentar robarle a la víctima.

Foto laverdad