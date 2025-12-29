Fingió un robo para cobrar el seguro, pero le salió mal

Un hombre de 58 años fue detenido por la DDI Junín tras comprobarse que había denunciado falsamente un robo en su domicilio en Junín con el objetivo de cobrar la póliza de su seguro. La investigación, supervisada por la UFI N° 6 del Departamento Judicial Junín, terminó desbaratando la maniobra fraudulenta e imputando al denunciador por el delito de falsa denuncia por robo.

El hombre había presentado la denuncia en la Comisaría Segunda de Junín el pasado 25 de diciembre, alegando que el 24 de diciembre, al salir de su casa cerca de las 19:30 hs, al regresar al día siguiente alrededor de las 20 hs constató que una ventana trasera estaba rota y que faltaban varios elementos de valor.

En su relato inicial, detalló la supuesta sustracción de un televisor Samsung de 32 pulgadas, una consola PlayStation 4, una notebook HP gris y 1.300.000 pesos en efectivo. Además, aseguró que la vivienda no contaba con cámaras ni sistema de alarma, aunque sí poseía cobertura de seguro, motivo por el cual no se solicitó la intervención de la Policía Científica.

Frente a estas declaraciones, los investigadores de la DDI llevaron adelante una serie de diligencias que incluyeron la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas. Estas pruebas resultaron claves para determinar que el supuesto hecho nunca había ocurrido y que se trató de una maniobra deliberadamente organizada por el propio denunciante con fines de fraude para obtener el pago del seguro.

Ante la contundencia de las evidencias reunidas, el fiscal a cargo dispuso la inmediata aprehensión del hombre por falsa denuncia, quedando a disposición de la justicia para responder por los cargos correspondientes.

