Incendio en el geriátrico: Ya son tres los residentes fallecidos

El incendio en la residencia de adultos mayores, Nuevo amanecer ya se cobró tres vidas. En la mañana, de este viernes, la primera de las víctimas, Darío Crespo, fue un juninense de 91 años.

Durante la tarde del viernes, dos de los pacientes que se encontraban internados en nuestra ciudad, en centros asistenciales privados no lograron superar la gravedad de las heridas.

El deceso del segundo residente, Luis Oscar Barri (87), se produjo en horas de la tarde en la Clínica La Pequeña Familia; mientras que Edgar Oviedo (82), murió en la Clínica Centro- Eran vecinos de nuestra ciudad y su muerte enluta a conocidas familias.

Por disposición del fiscal, Dr. Martín Laius, se realizarán las correspondientes autopsias para luego entregar los cuerpos a los familiares.

Desde la cartera de salud bonaerense se dispuso un operativo de emergencia en red, con el envío de 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para eventuales traslados según la evolución de los pacientes.