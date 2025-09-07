Cayó un prófugo buscado por el violento asalto a un jubilado en Junín

Un sospechoso de 23 años que permanecía prófugo por un robo agravado a un jubilado fue detenido en la ciudad bonaerense de Lincoln, tras entregarse por iniciativa propia ante personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Lincoln, dependiente de la DDI Junín. El hombre había actuado junto a un cómplice luego de que la empleada doméstica de la víctima lo habría entregado. Los tres quedaron a disposición de la Justicia.

El ladrón era buscado por integrar esta banda acusada de asaltar violentamente a un adulto mayor en la ciudad de Junín. Según confirmaron fuentes del caso, el arresto se concretó luego de varias tareas investigativas coordinadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N°6 del Departamento Judicial Junín.

El hecho ocurrió el 5 de septiembre en horas de la madrugada, cuando un jubilado de 84 años denunció haber sido abordado en su vivienda de la calle Edison al 500 de Junín por un individuo que forzó la puerta principal, lo intimidó verbalmente y le sustrajo dinero en efectivo en distintas monedas, informaron fuentes policiales y de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín

Detectives de la DDI Junín, a cargo de la investigación desde la primera intervención, avanzaron con la toma de testimonios y el análisis de imágenes recolectadas de cámaras públicas y privadas de la zona. A partir de esos elementos, lograron identificar la participación de dos hombres como autores materiales del hecho. Las pruebas establecieron que ambos huyeron juntos en una motocicleta enduro azul, lo que permitió obtener las primeras órdenes judiciales de allanamiento.

Durante los operativos de urgencia, los agentes lograron el arresto inmediato de uno de ellos y secuestraron diversos elementos relevantes en su poder.

En ese primer procedimiento, su cómplice no fue hallado en su domicilio y quedó en calidad de prófugo, motivo por el cual continuaron los allanamientos y la búsqueda activa, señalaron a Infobae fuentes de la investigación.

En el desarrollo de la pesquisa, el personal de la DDI Junín habría determinado que una de las empleadas domésticas de la víctima, brindó información fundamental a los autores del robo. Es decir: había entregado al jubilado. En el marco de otro allanamiento, la mujer fue detenida.

