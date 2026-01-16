Destrucción total de un auto en Ruta 5

Este jueves, alrededor de las 20:00 horas, se produjo un incendio vehicular de gran magnitud en la intersección de la Ruta Nacional Nº 5 y la Ruta Provincial Nº 51, específicamente a la altura del kilómetro 195. El siniestro afectó a un automóvil Chevrolet Zafira gris que circulaba en sentido descendente.

Según informó De Chivilcoy, el fuego se habría originado por un desperfecto mecánico en la unidad. El vehículo era conducido por Luis Roberto, un vecino de 63 años domiciliado en Chivilcoy, quien afortunadamente logró salir por sus propios medios y resultó ileso.