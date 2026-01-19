Violento robo en Junín: Tres delincuentes maniataron y robaron a una mujer

Un violento robo se produjo en nuestra ciudad cuando tres delincuentes maniataron y robaron a una mujer, ocurrió en una propiedad sita sobre calle General Paz, a metros de su intersección con Avenida Libertad.

Según publica junin24, cuando la mujer logró pedir ayuda iban a acercarse efectivos policiales, de manera tal que se dio inicio a la investigación de un ilícito que no es frecuente por las características, en Junín, con intervención del fiscal Dr. Martín Laius.

Con el paso de los minutos y gracias a imágenes de cámaras de seguridad y testimonios recogidos, se estableció que los desconocidos se trasladaban en un Chevrolet Prisma.

En un hecho que en principio parecía ajeno al robo, horas después, en un predio rural o descampado, ubicado a metros de calle Italia, en dirección al Campo la Cruz, iba a aparecer un rodado incendiado.

Se cree que el siniestro fue intencional.

Constataciones posteriores permitieron establecer que se trataba del auto utilizado por los delincuentes y que además, efectuadas las consultas de rigor, sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro por haber sido sustraído en el Partido de Lomas de Zamora.

Bajo la dirección del titular de la UFI 8, detectives de la DDI Junín realizan las pesquisas tendientes a identificar a los tres individuos.

Fuente junin24