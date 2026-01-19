Operaron a Bastián y el abogado de su padre, Matías Morla, contó que iban a 20 km/h: "De repente la camioneta salta y los rompe a la mitad"

Minutos después de la nueva intervención a Bastián, el abogado de su padre, Matías Morla, habló con la prensa en la puerta del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) y aseguró que la operación "fue exitosa", a la vez que brindó detalles de cómo habría ocurrido el siniestro.

"Lamentablemente, como todos sabemos, empeoró la situación. La intervención fue exitosa. En cuanto al expediente, repercute seriamente porque la calificación legal va cambiando producto de la prueba. Todo puede cambiar e incluso están previstas pericias toxicológicas para este jueves y la accidentológica para el próximo lunes", confió el representante de Maximiliano Jerez.

Por otro lado, indicó que la madre del pequeño le comentó que "ayer estaba muy feliz porque había tenido movimientos y respondido", a pesar de que "estaban preocupados por la consecuencia neurológica, porque pudo haberse quedado sin oxígeno y desencadenar en un problema".

En el mismo sentido, el letrado advirtió que "hasta ayer era todo festejo y hoy cambió todo de un momento a otro porque el estudio mostró que tenía sangre y tuvieron que intervenirlo de urgencia".

En tanto al marco judicial, precisó que el conductor de la camioneta Amarok "pende de un hilo", debido a que una vez que estén los resultados de las pericias, si determinan lo que él y su perito sostienen, "va a ser gravísimo". Entonces, explicó "el UTV está preparado y puede ir a una tracción menor, es decir trasladarse a 20 km/h y subir por la arena, pero la camioneta que pesa 2000 kilos tiene que tomar envión y hacer fuerza".

"De esa manera, mi perito entiende que se usó una suerte de rampa con la otra persona que venía despacio, y ahí se produjo el accidente", añadió, a la vez que dijo que "el papá de Bastián está imputado al igual que la persona que manejaba la camioneta", lo que sugirió que "es un disparate".

También, acerca del padre del menor hospitalizado, Morla señaló que "tiene una pena natural, que ya es mucho más grave que la judicial que se puede dar en una condena de suspenso", justificado en que "no llevaba cinturón". Sin embargo, se opuso a la decisión porque entiende que, "a raíz de la velocidad a la que iba, fuera o no con cinturón, el resultado no cambiaba para nada porque tiene que ver con la especie de rampa y el choque tipo un misil".

"Iban a 20 o 25 km/h, muy despacio, paseando. Quien manejaba es la señora Quiroz y había sido recientemente madre. Llevando a tres criaturas, no va a ir fuerte. Iba muy despacio y de repente ve a la camioneta que salta y los rompe a la mitad", manifestó.

Por último, el abogado contó que hay dos testigos que vieron la secuencia completa del siniestro, los cuales aportará el doctor Guillermo Smith, que representa a la familia.

Fuente 0223.com