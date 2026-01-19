Un conductor oriundo de Junín sufrió un despiste en el camino a Warnes

En las últimas horas, se registró un incidente vial en el camino vecinal conocido como "las vías", que une la localidad de Warnes con la zona rural, a la altura de la Estancia Di Giorgio.

Tras recibir un aviso sobre un vehículo despistado, personal policial se desplazó hasta el lugar indicado. Al llegar, los efectivos realizaron un amplio rastrillaje por la zona, pero inicialmente no hallaron rastros del rodado ni de personas, informo el sitio de noticias digital Bragado Informa.

Luego de realizar las averiguaciones correspondientes, se logró establecer que el protagonista del siniestro fue Néstor Omar Rodríguez (74 años), con domicilio en la ciudad de Junín. Rodríguez circulaba a bordo de un Renault Clio (dominio MUM 436) cuando, según su propio testimonio, sufrió una descompensación (baja de presión) que le hizo perder el control del auto y terminar impactando contra un montículo de tierra.

Antes de la llegada de la policía, el vehículo ya había sido retirado por familiares y trasladado. Por su parte, el conductor fue derivado en ambulancia al hospital local de Bragado para una evaluación médica.

El hombre ratificó que viajaba solo y que el despiste se debió a su malestar físico. Afortunadamente, solo sufrió un golpe leve en su ojo izquierdo y recibió el alta médica poco después, retirándose por sus propios medios junto a su familia.

