Persecución por Ruta 7: un hombre fue demorado tras un presunto caso de violencia de género

Un importante operativo policial se llevó adelante cerca de las 8 de este 1 de año, luego de una denuncia realizada por personal de Cruz Roja, que alertó sobre una situación de violencia de género.

Según publica el portal informativo chacabucoenred, Cruz Roja dio aviso a las fuerzas de seguridad al observar que “un hombre estaría agrediendo a una mujer y la habría subido por la fuerza a un automóvil”. A partir de esa denuncia, se inició un seguimiento policial sobre Ruta Nacional Nº 7, desde la zona conocida como la Curva del Sol, en dirección a Capital Federal.

En el lugar, el personal policial entrevistó a la mujer, mientras que el conductor del rodado “quedó demorado de manera preventiva”, quedando la situación sujeta a las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Los numerosos controles policiales durante esta madrugada y el rápido accionar en la emergencia, permitieron evitar una fuga.