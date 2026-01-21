El pastor Germán Reichenshammer denunció que por tercera vez le entran a robar en el terreno en construcción que tienen a la vuelta por Ameghino y Payán, además hizo alusión a la sensación de inseguridad que atraviesan muchos vecinos del barrio Almirante Brown donde se encuentra la obra en construcción, quienes “saben que se producen este tipo de movimientos, pero nadie quiere meterse por miedo”.

En el marco de la entrevista concedida a Grupo La Verdad, el ´Pastor Germán Reichenshammer manifestó respecto a los acontecimientos sucedidos: “El domingo por la mañana cuando terminamos de hacer la reunión en la Iglesia del barrio Almirante Brown, fuimos hasta el terreno en construcción que tenemos a la vuelta por Ameghino y Payán y nos percatamos de que nos habían entrado a robar porque el alambrado de la esquina estaba tirado”. Luego, mencionó que “el hecho se produjo el día sábado por la madrugada y los mismos vecinos ya saben que se producen ese tipo de movimientos, pero nadie quiere meterse por miedo”.

Seguidamente, el entrevistado aseguró que “esta ya es la tercera vez que nos entran a robar, en la anterior oportunidad nos robaron el alambrado entero de más de 40 metros de extensión y tuvimos que construir tapial, pero habíamos dejado una parte de alambrado para el portón”. En continuidad con el relato sobre el robo indicó que “la puerta de chapa doble estaba totalmente destruida y cuando revisamos en el interior de la obra vimos que faltaban las herramientas, entre las que se incluye una hormigonera, pala ancha y dos bolsas de cemento”.

“Ese mismo domingo por la mañana llamamos a la policía y realizamos la denuncia correspondiente en la Comisaría 2° para que tome intervención el fiscal, y luego se contactaron conmigo desde el Centro de Monitoreo para chequear el movimiento que hubo por medio de las cámaras que están cerca del lugar”, señaló.

“La edificación de la obra avanza bien, ya tenemos levantadas todas las paredes como para empezar a techar la parte del Salón de Usos Múltiples (SUM) y los dos baños que forman parte de la primera etapa”, expresó Reichenshammer y prosiguió: “La obra está pensada fundamentalmente para el beneficio del barrio y la mayoría de los vecinos están muy contentos, llevamos con frecuencia a unos 20 chicos a jugar a la pelota y tomar la merienda”.

A modo de cierre, Germán Reichenshammer comentó que “estamos planificando llevar a cabo un gran festival el sábado 28 de febrero en ese mismo lugar pensado para las familias, grupos de amigos y vecinos del barrio, donde va a haber espectáculos de folclore, obras de teatro y servicio de cantina para forjar sentido de pertenencia con el salón”.

Fuente y foto laverdad