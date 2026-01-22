Caen delincuentes con drogas sintéticas y recuperan motos robadas

Bajo la modalidad de operativos de saturación estática y dinámica, las fuerzas de seguridad —en coordinación con el Gobierno Local— lograron efectivizar detenciones en los barrios Emilio Mitre, Bicentenario, San Cayetano, Villa Belgrano y el Parque Natural Laguna de Gómez.

Drogas sintéticas en Barrio Almirante Brown

Uno de los procedimientos de mayor impacto ocurrió en calle Chile al 1300. Efectivos de la Comisaría Segunda, que investigaban un «escruche» ocurrido previamente, allanaron la vivienda y, aunque no hallaron los elementos del robo original, se toparon con un cargamento de drogas de diseño.

La policía secuestró 12 bolsas de «Tusi» (cocaína rosa), 3 bolsas de MDMA y 11 pastillas de éxtasis («Rolas»). Por este hecho, fue aprehendido un sujeto de 24 años oriundo de Chivilcoy, quien quedó a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Motos recuperadas: el «Operativo Sol a Sol» en acción

En el Parque Natural Laguna de Gómez, la vigilancia del Operativo de Verano permitió interceptar a dos menores de 14 años. Tras el análisis de las cámaras del COM y el sistema informático, se determinó que:

Uno circulaba en una Corven Energy 110 cc robada esa misma madrugada en la localidad de Baigorrita .

El otro se movilizaba en una moto similar, sustraída minutos antes en el Barrio El Picaflor. Ambos quedaron a disposición de la UFI N°12 de Responsabilidad Penal Juvenil.

Violencia, desobediencia y persecución

La jornada incluyó otros incidentes de gravedad en diferentes puntos de la ciudad:

Barrio San Cayetano: Un menor de 17 años fue detenido en calle Chilavert al 300 tras invadir una vivienda y resistirse a la policía con una faca de fabricación casera .

Barrio Bicentenario: Una mujer de 25 años fue aprehendida en calle Ricardo Rojas al 800 por violar una medida cautelar y hostigar a su ex pareja.

Barrio Villa Belgrano: Un joven de 24 años intentó evadir un control en calles República y Ortega, iniciando una persecución que terminó en Primera Junta y Tucumán con su detención por resistencia a la autoridad.

Barrio Emilio Mitre: Un hombre de 28 años fue interceptado con un destornillador oculto entre sus ropas, quedando demorado por infracción a la Ley 8031.

Desde la Secretaría de Seguridad destacaron que estos operativos continuarán de manera aleatoria para «incrementar la presencia policial en las calles y disuadir el delito en todas sus formas».

Fuente junin24