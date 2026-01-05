Distintos procedimientos en barrios juninenses

Se continúan llevando a cabo aprehensiones en los distintos operativos dispuestos para los distintos barrios de la ciudad, esta vez en el marco de los dispositivos implementados con motivo del fin de semana. En tal sentido se continúan llevando a cabo operativos estáticos y dinámicos, mediante la incrementación de la presencia Policial con el fin de prevenir y/o disuadir delitos y faltas, como así también procediendo a la identificación de personas y vehículos.

Barrio Progreso: aprehendidos por quebrantar medida cautelar

En un domicilio de calle Bozzetti del Barrio Progreso, efectivos del Comando de Patrullas procedieron en horas de la madrugada a la aprehensión de un sujeto de 33 años de edad, el cual ingresa con un cuchillo a la finca en donde se domicilia su ex pareja, una mujer de 35 años de edad, sin su autorización con quien además posee medidas cautelares vigentes dispuestas por la Justicia. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de DESOBEDIENCIA Y VIOLACION DE DOMICILIO y fue puesto a disposición de la Justicia

En un domicilio de calle Pje García del Barrio Emilio Mitre, efectivos del Comando de Patrullas procedieron en horas de la madrugada a la aprehensión de un sujeto de 32 años de edad, el cual ingresa al inmueble en donde reside su progenitora, sin su autorización poseyendo además con la misma medidas cautelares vigentes dispuestas por la Justicia. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de DESOBEDIENCIA Y VIOLACION DE DOMICILIO y fue puesto a disposición de la Justicia.

Una mujer detenida en el Centro

Efectivos del Comando de Patrullas, en horas de la mañana, tras ser alertados sobre la sustracción de un pr de anteojos de una óptica ubicada sobre calle R Sáenz Peña, y tras rápida intervención logran en calle Mayor López y Álvarez Rodríguez efectivizar la aprehensión de la autora del hecho, una mujer de 47 años de edad, a quien le secuestraron oculto entre sus ropas el par de anteojos de sol sustraído. La misma fue trasladada a sede de Comisaría Primera por el delito de HURTO y fue puesta a disposición de la Justicia.

Detenido por escruche

En el marco de una causa por un escruche ocurrido en un domicilio de calle Posadas al 200 aproximadamente, efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Primera dispuestos en las tareas investigativas del mismo, tras el análisis de cámaras de seguridad privadas y del COM Municipal lograr identificar al autor del hecho. Con las evidencias recolectadas solicitan a la Fiscalía interviniente orden de allanamiento para un domicilio de calle Aparicio al 700 aproximadamente, la cual fue rápidamente otorgada por el Juzgado de Garantías en turno y diligenciada por los pesquistas en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizado SASU, arrojando la misma resultado altamente positivo, procediéndose al secuestro de objetos pertenecientes a la damnificada y a la aprehensión del delincuente, un sujeto mayor de edad y con un amplio prontuario Policial. El mismo fue trasladado a sede de Comisaría Primera por el delito de ROBO y fue puesto a disposición de la Justicia.

Barrio Almte. Brown

Efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda dispuestos en la investigación tras un hecho delictivo ocurrido en una vivienda ubicada en calle Paraguay al 1000 aproximadamente del barrio San Martín, lugar dedicado a la venta de garrafas y en donde un sujeto ingresara sustrayendo una de ellas. Tras ello, los investigadores lograron tras analizar cámaras de seguridad privadas y del COM Municipal identificar al autor del hecho, solicitando a la Fiscalía interviniente orden de allanamiento para un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Camino del Resero entre Alte, Brown y Ameghino, la cual tras ser entregada fue diligenciada por los pesquistas en forma conjunta con efectivos del Grupo Motorizado SASU, arrojando la misma resultado positivo, procediéndose a la aprehensión del delincuente, un sujeto de 29 años de edad y al secuestro de las prendas de vestir utilizadas en el hecho. El aprehendido fue trasladado a sede de Comisaría Segunda por el delito de HURTO y puesto a disposición de la Justicia.

Villa Belgrano

Efectivos del Gabinete Investigativo de Comisaría Segunda procedieron en vía pública a efectivizar la detención de un sujeto de 40 años de edad, tras quebrantar beneficio de semidetención nocturna dispuesta por la Justicia. Ello en el marco de causa por violencia de género. El mismo fue trasladado a sede Policial a la espera de ser remitido a complejo penitenciario.

Fuente laverdad