Un ciclista circulaba por la Ruta 7 y pudo haber ocasionado una tragedia cuando un automovilista, para evitar atropellarlo, terminó volcando

Un impactante siniestro vial que pudo haber terminado en tragedia ocurrió las primeras horas de la mañana de hoy en la intersección de la Ruta Provincial 65 y la Ruta Nacional 7. El hecho fue originado por un ciclista que circulaba por la calzada en la misma dirección que un Renault Duster. Al encontrarse de forma imprevista con la bicicleta, el conductor del automóvil debió realizar una violenta maniobra de esquive para evitar un impacto que habría sido fatal.

Como consecuencia del brusco movimiento defensivo, el automovilista perdió el control del rodado, despistó de la cinta asfáltica y terminó en la banquina. El vehículo sufrió daños de tal magnitud que quedó completamente destruido. Tras provocar el grave incidente, el ciclista se dio a la fuga del lugar de manera inmediata y aparentemente sin registrar heridas.

Al lugar del hecho arribó poco después el personal del Comando de Patrullas y de la Policía Vial de Junín para asistir en la emergencia y ordenar el tránsito. A pesar de la espectacularidad del vuelco y la destrucción total del coche, el automovilista juninense de 55 años logró salir por sus propios medios y no presentó lesiones.

Fuente junin24