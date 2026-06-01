Rejunte: Para "salvar" la provincia, Petrecca quiere un frente con la UCR, el PRO, la CC y LLA

El Jefe del bloque de Senadores del PRO en la legislatura bonaerense, Pablo Petrecca, continúa con sus recorridas por los distritos bonaerenses, donde además de escuchar a productores y empresarios, para escuchar las necesidades del sector productivo, continúa construyendo puentes con intendentes y referentes políticos de cada distrito. En esta oportunidad, mantuvo una reunión con el intendente radical Salvador Serenal, junto a la concejal Sofía Arning, referente local del PRO.

Luego, recorrió la pyme local Carreteles Rolin, siempre con el objetivo de conocer las realidades del empresariado del interior, escuchar sus necesidades y avanzar con proyectos que permitan dotarlos de más herramientas para potenciar la economía del interior bonaerense. En esta oportunidad, Petrecca estuvo acompañado también por el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Ressia, de la Libertad Avanza.

Allí, el intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca indicó: "Sabemos que para gobernar la provincia con el PRO no alcanza, con el radicalismo solo tampoco y con La Libertad Avanza tampoco, por eso trabajamos en construir una alternativa en la que todos los que pensamos parecidos, o tenemos los mismo objetivos a pesar de las diferencias, como la de darle respuesta a las necesidades de los bonaerenses o ponerle fin al populismo, para eso debemos prepararnos y ofrecer a los mejores candidatos".

Por último, añadió: "En definitiva, lo que fue Juntos por el Cambio, con la inclusión obviamente de la Libertad Avanza. Por eso, si queremos salvar a la provincia de Buenos Aires, debemos trabajar para gobernarla y poder transformarla, como lo hicimos en Junín. Esto es lo que nos tiene que servir para lograr los consensos necesarios y avanzar".