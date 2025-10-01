Siley visitó Junín y afirmó: "Este 26 de octubre es importante poner un freno a Milei"

La diputada nacional y actual candidata a renovar la banca por Fuerza Patria, Vanesa Siley, visitó Junín donde brindó una charla en la sede Junín de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), ubicada en Álvarez Rodríguez 127.

Estuvo acompañada por la senadora provincial, Daniela Viera; los senadores provinciales recientemente electos, Diego Videla y Valeria Arata; la concejal Clara Bozzano; y los principales referentes de Fuerza Patria Junín.

"Este 26 de octubre es importante poner un freno a Milei, votando a Fuerza Patria porque es una opción coherente, con historia, una opción que está del lado de la gente", afirmó la legisladora en un video que publicó La Cámpora Junín.

Y agregó que "las últimas votaciones en el congreso, gracias a la protesta social, gracias a la marcha universitaria, gracias a los docentes, a los estudiantes, gracias a los médicos, gracias a las personas con discapacidad, gracias a los jubilados y jubiladas, pudimos responder. Pero si no hubiera estado Fuerza Patria haciéndose eco de esos reclamos, el congreso no sería un contrapeso".