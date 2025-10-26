Sergio Massa: “Esta elección es una oportunidad para construir una alternativa con unidad y responsabilidad”

El referente del peronismo, Sergio Massa, emitió su votó en la escuela primaria N°19 “Martín Fierro” del municipio de Tigre y destacó que el país atraviesa una elección clave, la primera desde la segunda vuelta presidencial, que definirá la composición del Congreso y marcará el rumbo de los próximos años: “Estamos ante una elección crucial. El gobierno pone en juego ese 55% de apoyo que decía respaldar sus decisiones. Y nosotros, como oposición, ponemos en juego la capacidad de representar a todos aquellos sectores que no comparten el camino elegido por el oficialismo”.

Massa remarcó que la unidad sigue siendo la base de la fortaleza política y social, y subrayó la importancia del trabajo conjunto: “La unión hace la fuerza. En la política, en las familias y en la vida cotidiana, el trabajo conjunto siempre construye más. Sumar desde la diferencia es lo que nos hace más fuertes”.

El lider del Frente Renovador, afirmó haber mantenido comunicación constante con gobernadores y candidatos de todo el país, entre ellos de La Pampa, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz, destacando así el alto nivel de participación ciudadana en los comicios.

Además, Massa pidió observar con atención dos aspectos centrales de la jornada electoral: El resultado en la Provincia de Buenos Aires, que definió como “la madre de todas las batallas” y la nueva composición del Congreso, que determinará el equilibrio de fuerzas para los próximos años. Ante ese panorama, afirmó: “El Gobierno tiene la obligación de construir una mayoría que hoy no tiene, y nosotros la responsabilidad de seguir siendo la primera minoría que representa a la oposición”.

En cuanto al escenario político posterior a la elección, Massa insistió en que la tarea opositora tiene que “construir una agenda no solo vinculada a lo que no queremos, sino también a lo que sí queremos para la Argentina”.

Finalmente, Massa subrayó que: “Más allá del resultado, el desafío será reconstruir la unidad y consolidar un espacio que ofrezca una salida democrática, social y federal frente al modelo de exclusión y desigualdad que propone el actual gobierno”.