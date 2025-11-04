Presupuesto 2026: Guerrera pidió un “diálogo serio y comprometido”

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, junto a la Vicegobernadora Verónica Magario, recibiron al ministro de Economía, Pablo López, y al titular de ARBA, Cristian Girard, quienes brindaron detalles de las leyes de Presupuesto y Fiscal e Impositiva 2026.

Al respecto, Alexis Guerrera, destacó : "Necesitamos de los legisladores, y todas las partes intervinientes en este debate, un diálogo serio y comprometido para sacar adelante una herramienta clave para nuestra Provincia"

Y apuntó al gobierno nacional, "Del 2023 hasta acá, el gobierno nacional viene atacando a nuestros vecinos y vecinas con la quita de recursos que son fundamentales para sostener la educación, salud, seguridad y la obra pública que se necesitan en los 135 municipios bonaerenses."