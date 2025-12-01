Arata: "El balance de la gestión de Pablo Petrecca es que Junín perdió una oportunidad muy valiosa"

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, deja el distrito a mitad de su mandato para asumir como senador provincial. En su reemplazo asumirá su cuñado, Juan Fiorini, sentando un hecho sin precedentes en la historia del distrito.

En una entrevista con Junín Digital, la senadora provincial electa, Valeria Arata, analizó lo que deja la gestión de Petrecca tras 10 años al frente del municipio.

¿Qué balance hacés de la gestión de Petrecca?

Después de diez años de gestión, el balance de Pablo Petrecca es que Junín perdió una oportunidad muy valiosa. Hubo tiempo suficiente y recursos para encarar transformaciones profundas que incluyan a todas las familias de Junín, pero la ciudad no avanzó en la medida de lo que necesitábamos. Sus primeros cuatro años fueron junto a Mauricio Macri como presidente y a María Eugenia Vidal como gobernadora. Esa posibilidad de dar un salto cualitativo y cuantitativo para la ciudad se escurrió como agua entre los dedos.

En estos diez años vimos un municipio que administró lo cotidiano, que hizo algunas cuadras de asfalto, mejoró la iluminación en algunos barrios, pero todo sin una mirada estratégica. Y cuando no hay visión, lo que se pierde es futuro. Para destacar, el Transporte Público y la bicisenda a la Laguna, importantes, pero poco para 10 años de gobierno.

Si es significativo rescatar la continuidad de algunas obras y acciones iniciadas y planificadas por Mario Meoni: terminal de ómnibus, desagües pluviales de la zona norte, zona logística de Ruta 188 y Ruta 65, que no son acciones aisladas si no que tiene que ver con la visión de la ciudad.

Pero también frenó muchas acciones y políticas públicas importantes. Cerró el Polo Tecnológico, abandonó durante 9 años el autódromo, no construyó ninguna vivienda social, no creció el Parque Industrial, se estancó el desarrollo de la Laguna.

¿Qué cuestiones quedaron pendientes?

Creo que no cumplió la promesa para con sus votantes. Hizo campaña prometiendo que iba solucionar el problema del tránsito, de la seguridad y de los barrios. Quedaron pendientes los tres. La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los juninenses; el tránsito sigue siendo tan caótico como siempre y lamentablemente sigue habiendo 6 o 7 accidentes diarios y con motos haciendo picadas durante la madrugada; y los barrios siguen olvidados, quienes hace 10 años no podían salir de sus casas cuando llovía, hoy siguen sin poder salir, no cambió nada.

Eso demuestra además falta de planificación urbana.

Pero tampoco se avanzó en un plan de empleo y producción. Hay un notable deterioro del sistema de salud municipal, a pesar de contar con muchos más recursos y un hospital provincial que se hace cargo de todo lo que le corresponde al municipio.

¿Crees que la gestión de Fiorini va a ser una continuidad de la gestión actual?

Todo indica que la gestión de Fiorini será más de lo mismo. No sólo porque integra el mismo espacio político, sino porque forma parte del círculo más íntimo de Petrecca y forma parte de su propia familia. No genera ningún expectativa de mejora, todo lo que no se resolvió seguirá igual de mal.

En lo personal, estás a días de asumir como senadora provincial. Cómo te imaginás que será el transitar legislativo para lo que viene? Cuáles son las expectativas?

En lo personal, estoy muy entusiasmada con esta nueva etapa. Asumir como senadora provincial es una responsabilidad enorme y también una oportunidad para defender a Junín y a toda la región desde otro lugar. Mi compromiso es trabajar todos los días para que los bonaerenses tengan más derechos, más oportunidades y un Estado que acompañe.

En el corto y mediano plazo creo que es importante plantear una agenda legislativa vinculada al empleo y la producción, que están siendo atacados por las políticas del gobierno nacional. Vemos como cierran empresas, industrias y como las familias bonaerenses se quedan sin trabajo. Tenemos que intentar desde la provincia de Buenos Aires acompañar al sector productivo para que no se pierdan puestos de trabajo.

También, voy a abocarme a temas que tienen que ver con Junín y con la Cuarta Sección Electoral. Las expectativas son altas porque sé que se vienen tiempos de mucho debate y decisiones importantes. Y ahí quiero estar: aportando, construyendo y defendiendo a cada familia que represento.