Vaccarezza cruzó al gobierno nacional por la falta de obras viales

La diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, salió a cruzar a Javier Milei por el estado de las rutas nacionales en el interior provincial. Según denunció, el freno de la obra pública se da en contrapartida a haber duplicado la recaudación del Impuesto a los Combustibles, destinado originalmente a la infraestructura vial.

“El Gobierno nacional duplicó en 2025 lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Sin embargo, en vez de destinar esos recursos a obras viales, como la ley lo determina, decide utilizarlos para tapar agujeros de un programa económico inviable”, escribió la legisladora que responde a Emilio Monzó a través de sus redes sociales.

Es que son varios los sectores que alertan por el “grave deterioro de la infraestructura vial”, debido a la paralización de las obras públicas, así como el mantenimiento de las rutas nacionales por parte de la administración mileísta.

Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros bonaerense emitió un comunicado donde denunció la grave situación y pidió la implementación urgente de un plan integral de obras públicas, tras el trágico accidente ocurrido en la Ruta Nacional 3, en el que murieron varias personas por un choque frontal entre un colectivo y un camión cerca de San Miguel del Monte. Ante ese contexto, el Colegio advirtió el deterioro generalizado de la red vial nacional.