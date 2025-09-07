La Cuarta Sección elige 7 senadores: Todos los candidatos

Con 547.677 votantes, en la Cuarta sección electoral, que abarca 19 municipios del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, se pondrán en juego 7 bancas a senadores provinciales.

Aunque electoralmente sólo pesa representa el 3,8% del padrón provincial, su peso específico radica en que ostenta una alta representación en la Legislatura: 14 diputados y 7 senadores.

Escenario

Actualmente, de los 19 intendentes, 10 pertenecen a Fuerza Patria y 9 a Somos. LLA no tiene ningún intendente, dado que los dos ex PRO, Pablo Petrecca (Junín) y María José Gentile (9 de Julio), decidieron jugar en Somos.

Y es desde esa territorialidad que se espera que Somos pueda quebrar la polarización que se da en el resto de la provincia entre Fuerza Patria y LLA.

Candidatos

Fuerza Patria

Diego Videla

Valeria Arata

Germán Lago

Sol Fernández

Diego Ibáñez

Julieta Garello

Silvio Caprioli

La Libertad Avanza

Gonzalo Cabezas

Analía Balaudo

Matías Ranzini

Daniela Monzón

Gustavo Bories

Julieta Arce

Ignacio Grego

Somos Buenos Aires

Pablo Petrecca

Natalia Quintana

Guillermo Britos

Maitén Agüero

Martín Borrazas

Soledad Adamini

Juan Esponda

Potencia Bs As

Andrea Passerini

Fabio Carlos Bollini

Laura Cecilia Fernández Cagnone

Luis María Speranza

María Eugenia Bozzone

Juan José Plou

María Cristina Corrao

Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U)

Luciano Roggero

Rosalía Rodas

Eduardo Bunster

Nancy Farías

Emiliano Rivarola

Florencia Toledo

J. Carlos Herrero

Nuevos Aires

Analía Esperón

Gastón Quinteros

Eduarda Quiña

Gabriel González

Vilma Gómez

Carlos Sadoc

Karen Godoy

Unión y Libertad

Lorena Sgur

Gastón Alberdi

Nélida Villamayor

Manuel Lugones

Cecilia De Santo

Ángel Sánchez

Silvia Román

Alianza U. Liberal

Carlos D'Alfonso

Susana López

Alberto Orol

Nelly Nasso

Dante González