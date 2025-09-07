La Cuarta Sección elige 7 senadores: Todos los candidatos

Con 547.677 votantes, en la Cuarta sección electoral, que abarca 19 municipios del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, se pondrán en juego 7 bancas a senadores provinciales.
Aunque electoralmente sólo pesa representa el 3,8% del padrón provincial, su peso específico radica en que ostenta una alta representación en la Legislatura: 14 diputados y 7 senadores.
Escenario
Actualmente, de los 19 intendentes, 10 pertenecen a Fuerza Patria y 9 a Somos. LLA no tiene ningún intendente, dado que los dos ex PRO, Pablo Petrecca (Junín) y María José Gentile (9 de Julio), decidieron jugar en Somos.
Y es desde esa territorialidad que se espera que Somos pueda quebrar la polarización que se da en el resto de la provincia entre Fuerza Patria y LLA.
Candidatos
Fuerza Patria
Diego Videla
Valeria Arata
Germán Lago
Sol Fernández
Diego Ibáñez
Julieta Garello
Silvio Caprioli
La Libertad Avanza
Gonzalo Cabezas
Analía Balaudo
Matías Ranzini
Daniela Monzón
Gustavo Bories
Julieta Arce
Ignacio Grego
Somos Buenos Aires
Pablo Petrecca
Natalia Quintana
Guillermo Britos
Maitén Agüero
Martín Borrazas
Soledad Adamini
Juan Esponda
Potencia Bs As
Andrea Passerini
Fabio Carlos Bollini
Laura Cecilia Fernández Cagnone
Luis María Speranza
María Eugenia Bozzone
Juan José Plou
María Cristina Corrao
Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U)
Luciano Roggero
Rosalía Rodas
Eduardo Bunster
Nancy Farías
Emiliano Rivarola
Florencia Toledo
J. Carlos Herrero
Nuevos Aires
Analía Esperón
Gastón Quinteros
Eduarda Quiña
Gabriel González
Vilma Gómez
Carlos Sadoc
Karen Godoy
Unión y Libertad
Lorena Sgur
Gastón Alberdi
Nélida Villamayor
Manuel Lugones
Cecilia De Santo
Ángel Sánchez
Silvia Román
Alianza U. Liberal
Carlos D'Alfonso
Susana López
Alberto Orol
Nelly Nasso
Dante González