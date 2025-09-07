¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

La Cuarta Sección elige 7 senadores: Todos los candidatos

Aunque electoralmente sólo pesa representa el 3,8% del padrón provincial, su peso específico radica en que ostenta una alta representación en la Legislatura: 14 diputados y 7 senadores. 

Por Redacción

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 10:14

Con 547.677 votantes, en la Cuarta sección electoral, que abarca 19 municipios del norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, se pondrán en juego 7 bancas a senadores provinciales.

Escenario

Actualmente, de los 19 intendentes, 10 pertenecen a Fuerza Patria y 9 a Somos. LLA no tiene ningún intendente, dado que los dos ex PRO, Pablo Petrecca (Junín) y María José Gentile (9 de Julio), decidieron jugar en Somos.

Y es desde esa territorialidad que se espera que Somos pueda quebrar la polarización que se da en el resto de la provincia entre Fuerza Patria y LLA. 

Candidatos

Fuerza Patria

Diego Videla
Valeria Arata
Germán Lago
Sol Fernández
Diego Ibáñez
Julieta Garello
Silvio Caprioli

La Libertad Avanza

Gonzalo Cabezas
Analía Balaudo 
Matías Ranzini 
Daniela Monzón 
Gustavo Bories 
Julieta Arce 
Ignacio Grego 

Somos Buenos Aires

Pablo Petrecca 
Natalia Quintana
Guillermo Britos
Maitén Agüero
Martín Borrazas
Soledad Adamini
Juan Esponda

Potencia Bs As

Andrea Passerini 
Fabio Carlos Bollini 
Laura Cecilia Fernández Cagnone
Luis María Speranza
María Eugenia Bozzone
Juan José Plou
María Cristina Corrao

Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U)

Luciano Roggero
Rosalía Rodas
Eduardo Bunster
Nancy Farías
Emiliano Rivarola
Florencia Toledo
J. Carlos Herrero

Nuevos Aires

Analía Esperón
Gastón Quinteros
Eduarda Quiña
Gabriel González
Vilma Gómez
Carlos Sadoc
Karen Godoy

Unión y Libertad

Lorena Sgur
Gastón Alberdi
Nélida Villamayor
Manuel Lugones
Cecilia De Santo
Ángel Sánchez
Silvia Román

Alianza U. Liberal

Carlos D'Alfonso
Susana López
Alberto Orol
Nelly Nasso
Dante González