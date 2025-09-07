Diego Cristina votó y denunció campaña sucia contra LLA

El primer candidato a concejal por LLA, Diego Cristina, emitió su voto en la Escuela N°29, y advirtió que hubo campaña sucia contra LLA, luego de que en las últimas semanas se conocieran distancias denuncias y renuncias en el espacio.

“Es un acto puro de la democracia donde la gente se manifiesta, emite su voto. Nosotros estamos muy tranquilos, seguros, hemos hecho todos los esfuerzos desde nuestro lugar, a pesar de que existió una campaña sucia", afirmó.

Y agregó: "Lo dimos todo como equipo, como lista, estamos expectantes. Llegó el momento de que hablen las urnas".