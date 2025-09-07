Fernando Burgos: "Fue una campaña intensa, donde llegamos con la propuesta a los vecinos"

Fernando «Turi» Burgos votó en la Escuela Técnica Nº 2 y destacó que esta fue una campaña "intensa, donde llegamos con la propuesta a los vecinos»

Además, el primer candidato a concejal de Fuerza Patria infomó que «en algunos colegios se tardó en comenzar y luego se fueron solucionando esos temas. Viene normal todo y con mucha participación»

«Es una boleta corta, con dos cuerpos, y esperaremos los resultados en nuestro local partidario, que imaginamos será más pronto de lo habitual» agregó en una nota con laverdad