¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

politica

Fernando Burgos: "Fue una campaña intensa, donde llegamos con la propuesta a los vecinos"

El primer candidato a concejal de Fuerza Patria, Fernando «Turi» Burgos  votó en la Escuela Técnica Nº 2 y destacó que esta fue una campaña "intensa, donde llegamos con la propuesta a los vecinos»

Por Redacción

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 13:49

Fernando «Turi» Burgos  votó en la Escuela Técnica Nº 2 y destacó que esta fue una campaña "intensa, donde llegamos con la propuesta a los vecinos»

Además, el primer candidato a concejal de Fuerza Patria infomó que  «en algunos colegios se tardó en comenzar y luego se fueron solucionando esos temas. Viene normal todo y con mucha participación»

«Es una boleta corta, con dos cuerpos, y esperaremos los resultados en nuestro local partidario, que imaginamos será más pronto de lo habitual» agregó en una nota con laverdad