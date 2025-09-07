Buena concurrencia durante la mañana: hasta el mediodía votó el 30% del padrón

Con fuertes expectativas y bajo un fuerte operativo de seguridad, a las 8 de la mañana abrieron las mesas de votación en toda la provincia de Buenos Aires, dando inicio a una nueva jornada electoral. Más de 14 millones de ciudadanos están habilitados para emitir su voto en estos comicios, en los que se eligen legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.



De acuerdo a los datos oficiales difundidos al corte de las 12.30 horas ya había votado el 29,74% del padrón, lo que evidencia una buena concurrencia durante la mañana.

La elección bonaerense tiene especial importancia, es una de las votaciones más relevantes por el peso electoral de la provincia, que representa el 37% del padrón nacional y, además, porque marcará el rumbo de cara a las de octubre.



Este domingo, ciudadanos de ocho secciones electorales que agrupan todos los municipios de la provincia de Buenos Aires eligen 23 senadores y 46 diputados. Los municipios están agrupados en divisiones territoriales, lo que significa que votan a sus representantes legislativos según corresponda.



Durante la jornada se espera una participación sostenida, con picos de asistencia hacia el mediodía y las últimas horas antes del cierre de las mesas, previsto para las 18 horas. Desde la Junta Electoral provincial y la Cámara Nacional Electoral se recordó a los votantes la importancia de llevar el documento habilitante y consultar previamente el lugar de votación.



Por su parte, los principales candidatos emitirán su voto durante la mañana y primeras horas de la tarde, en distintos puntos del territorio bonaerense. Se espera que los primeros resultados oficiales comiencen a conocerse alrededor de las 21 horas.