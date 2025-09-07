¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

politica

Arata: "Invito a todas las familias a acercarse a las urnas con esperanza"

Por Redacción

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 14:32

La candidata a senadora provincial por Fuerza Patria, Valeria Arata, votó y dejó sus sensaciones tras emitir su voto: "Hoy, como cada vez que nos toca elegir, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia. Votar es un derecho, pero también una enorme responsabilidad que tenemos como ciudadanos".

"Quiero agradecer a todas las autoridades de mesa, fiscales y a cada persona que está trabajando para que esta jornada se desarrolle con tranquilidad y transparencia", resaltó la postulante.

Y agregó: "Invito a todas las familias a acercarse a las urnas con esperanza, con convicción y con la certeza de que entre todos construimos el futuro que nos merecemos".