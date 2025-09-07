Magario: “Lo importante es que la gente está saliendo a votar y el porcentaje es mejor del esperado”

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y primera candidata de Fuerza Patria por la Tercera sección electoral, Verónica Magario, emitió su voto en el Instituto Educacional Almafuerte, en San Justo, pasadas las 15 horas.



Después de sufragar, Magario tuvo un encuentro con la prensa, y pese al acoso de una periodista que insistía con una declaración sobre su candidatura testimonial, alcanzó a decir algunas palabras antes de retirarse.



Allí, la vicegobernadora destacó la importancia de estar asistiendo "a un momento democrático". y subrayó la participación del electorado. ”Lo más importante es que la gente está saliendo a votar”, sostuvo. En ese sentido comentó: “La gente salió tarde a votar, estuvo remolona a la mañana en toda la provincia de Buenos Aires, pero ya los porcentajes están siendo un poco altos, mejor de lo esperado y, en comparación a elecciones anteriores también estamos teniendo un porcentaje casi igual”.



Las palabras de la primera candidata a diputada provincial de Fuerza Patria por la Tercera sección confirman que la concurrencia de los empadronados fue más elevada de lo que marcaban practicamente todas las especulaciones y encuestas previas, donde se resaltaba una apatía importante que podría lesionar la concurrencia del electorado.



Magario también se esperanzó con el resultado de la elección, al afirmar que “hoy va a haber un mensaje importante en las urnas”, luego de indicar que, como siempre lo es cada elección, “es un día especial, democrático”, sin olvidar “el hermoso día de sol” que acompañó la jornada.